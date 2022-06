Gemeente wil Oostkampenaren meer laten bewegen: fietsactie voor scholen vormt startschot van sensibiliseringscampagne

Sappentrapper

Naast de fietsactie voor scholen wil de gemeente haar inwoners ook aanzetten om meer te wandelen. In samenwerking met Beweging.net en enkele Oostkampse verenigingen werden daarom 7 wandelroutes uitgestippeld met afstanden die variëren van 1,4 tot 8 kilometer. Daarnaast werd de Beweeglus in het leven geroepen: een route voor gezinnen met kinderen en voor sportievelingen die graag wat extra bewegen. Op een parcours van 5,8 kilometer kan je op 7 plaatsen leuke opdrachten uitvoeren. Onderweg kom je ook voorbij aan 4 gezellige speelpleinen. De boekjes met de wandelroutes en de folder over de Beweeglus zijn gratis te verkrijgen in het onthaal van OostCampus en in het infopunt van de bibliotheek.