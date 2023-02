Gemeente wil 10.000 euro vrijmaken voor noodhulp na aardbevingen in Turkije en Syrië

De dodentol na de aardbevingen in Turkije en Syrië is donderdagnamiddag opgelopen tot 17.000. Verschillende organisaties en gemeenten tonen zich intussen solidair met beide landen en dat is in Oostkamp niet anders. De gemeente wil 10.000 euro vrijmaken voor noodhulp. “Het spreekt voor zich dat de noden ter plaatse enorm hoog zijn”, zegt burgemeester Jan de Keyser (CD&V). “Het geld zal ingezet worden om aan de eerste acute noden tegemoet te komen. Denk bijvoorbeeld aan voedsel, water, hygiënische kits en medische hulp, maar ook aan tenten, bedden, slaapzakken en dekens.” De gemeenteraad buigt zich volgende week over het voorstel.