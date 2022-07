Gemeente maakt meer dan 700.000 euro vrij voor verschillende wegenwerken

In de Kongodreef wordt de rijbaan opnieuw geasfalteerd, net als in de Meersenstraat. In de Emiel Welvaertstraat wordt het stuk tussen de Ganzenstraat en huisnummer 51 opnieuw aangelegd. In de Waterstraat wordt dan weer een stuk kasseistrook verwijderd en vervangen door asfalt. Ter hoogte van de inrit naar de parking van het woonzorgcentrum in de Terluchtestraat wordt de asfaltverharing hersteld. Ook die ter hoogte van huisnummer 24 zal worden aangepakt. Ter hoogte van de Akkerstraat 5 en 7 zal het asfalt worden afgefrezen bij de aansluiting naar de betonverharding.