Gemeente kent 10.000 euro noodhulp toe aan Pakistan en Afrika

In de begroting van de gemeente wordt jaarlijks 20.000 euro voorzien voor noodhulp. De gemeenteraad keurde recent een budget van 10.000 euro goed. 5.000 euro van dat bedrag wordt gedoneerd aan Handicap International als steun voor de overstromingen die Pakistan afgelopen zomer teisterden. De andere 5.000 euro gaat naar Unicef, die hulp bieden in de Hoorn van Afrika naar aanleiding van de hongersnood die de regio teistert. “In een periode waarin iedereen de kwetsbaarheid voelt van z'n welvaart en we ook hier alle zeilen bijzetten om inwoners te helpen die in de problemen komen door de energiecrisis, blijft het belangrijk om ook mensen in nood op andere landen te steunen”, zegt burgemeester Jan de Keyser (CD&V). “Naast economische problemen, zijn immers ook de klimaatveranderingen een oorzaak van grote rampen.”