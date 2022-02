Garage Raes ruimt puin na doortocht Eunice: “Twee wagens geraakt, maar dat is het minste van onze zorgen”

OostkampNa de doortocht van storm Eunice op vrijdag is zaterdagvoormiddag overal de opkuis begonnen. Bij Volkswagen-garage Raes in Oostkamp sneuvelde een groot deel van de vitrine rond de toonzaal. Twee wagens raakten binnen zwaar beschadigd. “Een ferme tegenslag, al is het belangrijkste dat er niemand gewond is geraakt”, zegt zaakvoerder Nico Raes.

Vrijdag rond 15.30 uur kwam de storm bijzonder hevig opzetten in de buurt van de Rampe in Oostkamp. Bij carwash Wildemeersch sneuvelde een groot glazen paneel, waardoor zaakvoerder Mike besliste om z’n zaak te sluiten. Ongeveer op hetzelfde moment beukte een stevige rukwind ook in op de vitrine van Volkswagen-dealer Raes, even verderop. “We zagen het glas rond onze toonzaal gewoon buigen”, vertelt zaakvoerder Nico Raes. “Alles gebeurde in een fractie van een seconde. We hadden gewoon geen tijd meer om te reageren en nog wagens buiten te zetten. Het glas barstte en sprong uiteindelijk uit elkaar.”

Schade aan wagens

Een groot deel van de vitrine rond de toonzaal viel in scherven uiteen. “Het was echt een enorme klap”, gaat Nico verder. “Gelukkig liepen er op dat moment geen mensen rond op die plaats. Anders was de tol zeker erger geweest. Nu raakten wel twee wagens zwaar beschadigd, maar dat is het minste van onze zorgen. Het belangrijkste is dat er geen gewonden gevallen zijn.” Garage Raes moest na het incident noodgedwongen de deuren sluiten. “Er was geen enkele mogelijkheid om nog open te blijven. De wind had vrij spel in onze toonzaal. Even vreesden we ook dat onze dakkoepels het zouden begeven, maar die hebben het gelukkig gehouden.”

Volledig scherm Zaakvoerder Nico Raes liet de schade aan zijn toonzaal meteen herstellen. © Siebe De Voogt

Opkuis

Zoals elders in de regio begon ook bij de bedrijven rond de Rampe zaterdagmorgen de opkuis van de stormschade. Carwash Wildemeersch kon vrij vlot weer opengaan en ook garage Raes opende op het gebruikelijke uur weer de deuren. “We hebben meteen contact opgenomen met glazenmaker Weemaes uit Oostkamp. Zij zijn gisterenavond nog ter plaatse geweest om alles op te meten en het nodige glas te bestellen. Vanmorgen om 7 uur stond hier al een container om de glasscherven op te ruimen. Arbeiders zijn nog volop bezig om de vitrine weer dicht te maken met balken en OSB-platen. We zijn gelukkig wel weer kunnen opengaan. Wat onze geraamde schade is? Daar heb ik nu nog geen zicht op. Onze verzekeraar is ingelicht en zal in de loop van de week langskomen.”

Volledig scherm Vitrine van garage Raes begeeft het tijdens storm Eunice: “Zoiets hebben we nog nooit gezien” © Siebe De Voogt

Volledig scherm De glazen vitrine van garage Raes sprong kapot onder de beukende wind. © Siebe De Voogt

Volledig scherm De vitrine van garage Raes in Oostkamp werd voorlopig dichtgemaakt met houten platen. © Siebe De Voogt

LEES OOK: