Frieten bakken in pot olie eindigt met brand

De oorzaak was terug te vinden bij een pan met olie waarin de bewoners frieten wilden bakken. De vlam sloeg over en zette een deel van het bijgebouw in brand. De brandweer was bijzonder snel ter plaatse, want de woning bevindt zich op een boogscheut van de kazerne. De brand was dan ook snel geblust en erger kon voorkomen worden. Er is wel wat brand- en rookschade, maar de rest van het bijgebouw alsook het huis bleven gespaard. Niemand raakte gewond.