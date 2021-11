Fietser (80) wordt onwel en sterft op straat

Brugge Bestuurder naar ziekenhuis na slippartij in bocht op verkeers­wis­se­laar

Bij een ongeval op de verkeerswisselaar E40/E403 in Brugge is maandagnamiddag één gewonde gevallen. De bestuurder ging op het natte wegdek in een bocht aan het slippen en knalde tegen de betonnen geleider.

1 november