“Er is nu een lege plaats in de klas en daar gaat elk kind anders mee om”: basisschool opent rouwhoekje nadat vader twee dochters om het leven brengt

WaardammeIn Waardamme bracht woensdagavond een vader zijn twee kindjes van 5 en 8 jaar om het leven . Beide meisjes gingen naar school in VBS De Kiem. Het nieuws gaat als een schokgolf doorheen de school. Om dit verdriet te verwerken is er een rouwhoekje opgericht waar ouders kunnen samenkomen om te praten.

“We zijn woensdagavond laat op de hoogte gebracht van de vreselijke feiten”, zegt directeur Machteld Van Asbroeck van VBS De Kiem, ondersteund door overkoepelend directeur Sophie Van Hulle. “Daarop hebben we onze leerkrachten gevraagd om ‘s ochtends vroeger naar school te komen. Het nieuws kwam voor iedereen hard binnen. Al onze leerlingen hebben we rechtstreeks naar hun klas gebracht, waar de leerkracht hen het nieuws vertelde. Is er ideale manier om dat te doen? Neen. Er is wel de nodige ondersteuning van het CLB en slachtofferhulp.”

Rouwhoekje

“De kinderen zaten hier in het derde kleuter en derde leerjaar. Zo’n nieuws wil geen enkele directeur krijgen”, zegt Van Hulle met tranen in de ogen. “Er is nu een lege plaats in de klas. Elk kind gaat daar anders mee om. Belangrijk is dat er ruimte is om over te praten, ruimte om te wenen. Niet alleen vandaag, maar ook de komende weken.”

De lege plaats in de klas werd door de kinderen bedekt met tekeningen en een kaars. Verderop in de school is een algemeen rouwhoekje voorzien. “Ouders kunnen daar samenkomen om te praten, hun gedachten te delen met elkaar”, zegt Machteld. “In de ruimte ernaast kunnen kinderen tekeningen maken.”

In samenspraak met de mama zal bekeken worden of er een blijvende herinnering komt aan de meisjes.

