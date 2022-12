Eén op de negen bestuurders geflitst bij snelheidscontroles van politie Het Houtsche

De snelheidscontroles vonden verspreid over de dag plaats in de Hertsbergsestraat in Oostkamp, de Reigerlostraat in Beernem en de Autobaan in Loppem. In totaal werden daarbij 1.124 voertuigen gecontroleerd. Liefst 124 daarvan, of 11 procent, reden te snel. “Geen enkele overtreding kwam in aanmerking voor een onmiddellijke intrekking van het rijbewijs”, meldt de politie Het Houtsche.