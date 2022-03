Een dag in het spoor van Oekraïens gezin op de vlucht en ‘gestrand’ in Oostkamp: “Ik moest kiezen tussen mijn mindervalide zus en 85-jarige grootmoeder. Verschrikkelijk”

Deze vijf Vlaamse gezinnen verwelko­men vluchtelin­gen uit Oekraïne: “Ik wil een gezin helpen”

Ons land antwoordt met een ongelooflijke solidariteit op het Russische geweld. Amper 48 uur na de oproep van staatssecretaris voor Asiel en Migratie Sammy Mahdi (CD&V)zijn er al meer dan 8.000 bedden beschikbaar voor Oekraïense vluchtelingen. We spraken vijf Vlaamse gezinnen die groothartig ‘laskavo prosymo’ (welkom of ‘ласково просимо’) zeggen . Ze springen in de bres zonder zich al te veel vragen te stellen over het financiële aspect, zoals een koppel aardbeikwekers uit Oostkamp dat al zes vluchtelingen in huis nam.

11:44