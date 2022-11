Dubbele kindermoord in West-Vlaamse Waardamme: vader doodt dochters van 5 en 8 jaar

Brugge Charlie Rockets sluit op weekdagen in de namiddag de deuren door hoge energie­prij­zen en personeels­kos­ten

De vrees van uitbater Karel Hessels is werkelijkheid geworden. Charlie Rockets, een van de bekendste horecazaken in Brugge, sluit voor het eerst in bijna 28 jaar overdag op weekdagen. “Zo bespaar ik heel wat personeelskosten en kan de verwarming tijdens die uren een graadje lager. Al had ik het liever anders gezien", zegt Karel, die tijdens de kerstvakantie wél de hele dag de deuren zal openen.

14 november