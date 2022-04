Drie woningen onbewoonbaar na zware brand in Bloemenwijk: "Oudere bewoner naar ziekenhuis overgebracht”

Het vuur brak even voor 15 uur uit. Bij het aanrukken van de brandweer was meteen duidelijk dat de situatie ernstig was. Een grote zwarte rookpluim steeg uit boven de Bloemenwijk. Op het moment dat de eerste brandweervoertuigen ter plaatse kwamen, sloegen de vlammen al uit de woning. De bewoner, een oudere man, kon volgens de politie Het Houtsche tijdig door de hulpdiensten geëvacueerd worden. “Hij liep lichte brandwonden op en had ook wat rook ingeademd”, zegt de Oostkampse burgemeester Jan de Keyser (CD&V), die zelf ter plaatse kwam. “De man werd voor verzorging naar het ziekenhuis overgebracht.”

Onbewoonbaar

De brandweer zette intussen hun zwaar materiaal in om de brand te bestrijden en te voorkomen dat de vlammenzee oversloeg naar de twee aanpalende woningen. De bewoners van beide rijhuizen waren intussen al geëvacueerd en opgevangen bij buren. Vrij snel was duidelijk dat tegen de vlammenzee weinig te beginnen was. Het huis waar de brand uitbrak, werd volledig vernield. Ook de twee aanpalende woningen liepen averij op. “In die gevallen ging het om rookschade”, stelt de burgemeester. “Ik heb beslist om de drie huizen allemaal onbewoonbaar te verklaren. Met onze sociale dienst bekijken we of er opvang nodig is voor de getroffen bewoners of zij eventueel terecht kunnen bij familie of vrienden.”