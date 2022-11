Drie vrienden openen Bistro&Bier ‘t Oud Gemeentehuis op Markt van Ruddervoorde: “Heel wat gerechtjes met bier op onze kaart”

Ruddervoorde‘t Oud Gemeentehuis in Ruddervoorde gaat voortaan verder onder de naam Bistro&Bier ‘t Oud Gemeentehuis. De drie vrienden Kurt (39), Ivo (41) en Hans (38) proberen bier te verwerken in alle gangen op hun kaart. “Onze eerste weken waren alvast een groot succes”, vertellen ze.

Ivo Van Cleven (41) heeft al 23 jaar ervaring in de horeca. Hij werkte voorheen als chef in brasserie De Gilde in Brugge, maar koesterde al lang de droom om een eigen zaak te beginnen. Kurt Dekeyser (39) baatte eerder dan weer ‘t Oud Gemeentehuis in Hertsberge uit. Het is daar dat hij Hans De Spiegelaere (38) leerde kennen. “Samen ontwikkelden we plannen om een bistro op te starten”, vertelt Kurt. “Er ontbrak echter nog iemand die met passie een voortreffelijk gerecht op een bord kan toveren. Tijdens een lentefeest deelde Ivo zijn droom met Hans en kort nadien stond ‘t Oud Gemeentehuis in Ruddervoorde over te nemen. Alle puzzelstukjes vielen in elkaar.”

Volledig scherm Bistro en Bier beschikt ook over een gezellig terras. © Benny Proot

Biramisu

Op 31 oktober openden de drie vrienden hun nieuwe horecazaak op de Markt in Ruddervoorde. ‘t Oud Gemeentehuis werd omgedoopt in Bistro&Bier ‘t Oud Gemeentehuis. “De klanten kunnen bij ons eten, maar zijn ook welkom om op hun gemak iets aan de bar te drinken. We serveren uiteraard verschillende soorten bier en wijn, maar hebben ook zelf enkele biercocktails samengesteld. Een echte aanrader!”

De drie uitbaters van Bistro&Bier ‘t Oud Gemeentehuis probeerden in zowat alle gangen op hun menukaart gerechtjes met bier te verwerken. “Als borrelhapjes hebben we, bijvoorbeeld, kippenboutjes die gemarineerd zijn in bier. Als voorgerechtjes staan hamkroketjes met Karmeliet op onze kaart en als hoofdgerechten serveren we onder meer stoofvlees met Tongerlo Bruin en steak met als optie een bierjus. En als de klanten nog zin hebben in een dessertje kunnen ze onder meer kiezen voor een sabayon op basis van Kriek Mystique of een biramisu.” Ook wie geen fan is van bier, vindt z’n gading bij de drie vrienden. “En ook enkele vegetarische gerechten kregen hun plaats op de kaart, zoals falafel of puntpaprika’s met quinoa.”

Bistro&Bier ‘t Oud Gemeentehuis is elke dag open vanaf 11 uur. Er is een lunch te verkrijgen van 11.30 tot 14 uur. Ook eten van de gebruikelijke kaart is dan mogelijk. Vanaf 18 tot 21 uur opent vervolgens de bistrokeuken zijn deuren. Dinsdag en woensdag zijn de vaste sluitingsdagen. Reserveren doe je best op voorhand per telefoon. Alle gegevens daarvoor vind je op de website.

Volledig scherm Bistro en Bier is gelegen op de Markt van Ruddervoorde. © Benny Proot

