Drie kittens gedumpt in toiletten van begraafplaats: "De katjes zaten vol vlooien en teken”

De vzw Hoop voor Zwervertjes is gevestigd in het Oost-Vlaamse Ooike, maar heeft her en der vrijwilligers zitten. Eén van hen, een vrouw uit Oostkamp, kreeg dinsdag een verontrustende melding. “Iemand had drie kittens aangetroffen in de toiletten van de Oostkampse begraafplaats”, vertelt oprichtster Charlotte Debruyne. “Onze vrijwilligster is de katjes meteen gaan ophalen. Ze waren doodsbang en zaten weggedoken achter een toilet.”

Hoop voor Zwervertjes bracht de kittens onmiddellijk naar een dierenarts. “Ze bleken zes à zeven weken oud te zijn. Normaal wegen katjes van die leeftijd 600 à 700 gram, maar deze wogen er slechts 400. De kittens hadden dan ook grote honger. Wellicht zaten ze al meer dan een dag in die toiletten. Ze waren bovendien erg onverzorgd. Hun vacht zat vol met vlooien en teken. Het was triest om te zien.”

Steriliseren

De kittens werden na verzorging overgebracht naar een opvanggezin. “Hoewel we in ons asiel plaats hebben voor 100 katjes, zitten we zelf volledig vol”, zucht Charlotte. “De oorzaak daarvan is simpel: nog teveel mensen steriliseren hun kat niet, terwijl dat wel broodnodig is. Kittens worden ook al te vaak gratis weggegeven. Zelfs via sociale media. Daardoor komen ze geregeld bij mensen terecht die eigenlijk niet weten waaraan ze beginnen.”

Hoop voor Zwervertjes bestaat intussen 8 jaar, maar heeft het financieel jaar na jaar moeilijker. “Daarom zetten we tijdens de zomervakantie iedere zaterdag onze deuren open. Mensen kunnen tussen 13 en 18 uur onze katjes komen bekijken en daarna gezellig iets drinken. Op die manier proberen we toch wat extra inkomsten te verwerven.” Ook giften zijn meer dan welkom voor de vzw. Wie hen financieel een duwtje in de rug wil geven, kan vrijblijvend een bedrag storten op het rekeningnummer BE35 3770 7044 1437. Alle info over Hoop voor Zwervertjes vind je ook op hun website.

