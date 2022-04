Dieven breken binnen in twee bestelwagens en stelen werkmateriaal

Brugge Elektroni­ca­be­drijf schenkt televisie­toe­stel­len en Chrome­casts aan Oekraïense gezinnen: “Zo kunnen ze contact houden met het vaderland”

Het elektronicabedrijf Xperience Center uit de Gistelsesteenweg in Brugge schenkt een partij televisietoestellen en Chromecasts aan Oekraïense gezinnen die in de stad opgevangen worden. De eerste exemplaren gaan naar families in de godshuizen langs de Boeveriestraat.

