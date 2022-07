Deelnemers aan Testkaravaan fietsen meer dan 17.000 kilometer bij elkaar

‘De testkaravaan komt naar jouw gemeente!’ is een initiatief van de provincie West-Vlaanderen en wil burgers de voordelen van elektrische fietsen laten ontdekken. Door het grote enthousiasme in Oostkamp werden drie in plaats van twee testperiodes georganiseerd. Liefst 93 deelnemers konden daarin kennismaken met een elektrische (bak-)fiets of speed pedelec. Ze fietsten samen in totaal 17.644 kilometer en bespaarden daarmee 2,33 ton CO2. Ze verbruikten in totaal ook liefst 882.200 kcal.