De Vijvers in Waardamme is voortaan een Warme Oostkampse Wijk: “Er is meer nood dan we denken aan warme verbindingsacties zoals deze”

Sinds begin ‘22 kunnen straten of buurten het WOW-label aanvragen. Ondertussen werden al 5 Warme Wijken ingehuldigd: de Watersnipstraat in Waardamme, de Vliegend Paardstraat in Ruddervoorde, de Veldstraat in Moerbrugge, de Walbrugstraat in Oostkamp en ‘de Watervijver’ in Baliebrugge. De Vijvers in Waardamme is dus de volgende in het rijtje. Burgemeester Jan de Keyser (CD&V): “Ik ben heel tevreden dat deze grote wijk zich ook wil engageren hiervoor. Er is meer nood dan we denken aan warme verbindingsacties als deze. De welvaart staat onder druk en dan is het heel verleidelijk dat ook het welzijn achteruit gaat. Heti is heel belangrijk dat mensen steun vinden bij elkaar. We zijn van plan om in 2023 dit project nog verder uit te rollen.”