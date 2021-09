Dan toch extra maatregelen: hotel Messi wordt hermetisch afgesloten, PSG komt met legertje securitymensen naar Oostkamp

Wingene Wingene Swingt voert Covid Safe Ticket in: “Zoveel mogelijk mensen laten genieten van Willy Sommers”

7 september De kermisweek in Wingene wordt op woensdag 8 september afgesloten met Wingene Koers, de avondmarkt en Wingene Swingt. Voor dat laatste evenement, dat plaatsvindt in het Keizerspark aan het parochiaal centrum, werd beslist het Covid Safe Ticket in te voeren.