Criminaliteit in Het Houtsche daalt, met uitzondering van intrafamiliaal geweld: “Ook aantal ongevallen met stoffelijke schade nam toe”

Het aantal feiten van cybercriminaliteit nam vorig jaar af in vergelijking met 2020. Binnen de politiezone Het Houtsche werd een daling van 22 procent vastgesteld, wat sterker is dan het provinciale gemiddelde van 15 procent. Het aantal woninginbraken nam af met maar liefst 28 procent. “Belangrijk is dat het aantal pogingen wel steeg, wat er op kan wijzen dat onze preventieve aanpak werkt”, stelt woordvoerster Lien Vermeersch. Ook de inbraken in voertuigen namen met 21 procent af, terwijl de fietsdiefstallen daalden met 8 procent.

Het aantal verkeersongevallen bleef vorig jaar ongeveer gelijk. Enkel de ongevallen met stoffelijke schade kenden een stijging van 10 procent. Het aantal ongevallen met fietsers nam wel af met 22 procent. Het aantal snelheidsinbreuken blijft wel in stijgende lijn zitten, net als de vaststellingen rond alcohol in het verkeer en gsm-gebruik achter het stuur. Pijnpunt binnen Het Houtsche zijn de feiten van intrafamiliaal geweld. Die zijn in 2021 met liefst 78 procent gestegen in vergelijking met 2020. Drugsfeiten kenden dan weer wel een daling met 6 procent. Tot slot stelde de politie in Oostkamp, Beernem en Zedelgem ook 43 corona-inbreuken vast. In de meeste gevallen ging het om een niet-naleving van het verbod op niet-essentiële verplaatsingen.