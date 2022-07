Cash geld en smartphone gestolen bij inbraak

Brugge Brugse Stads­schouw­burg geeft deze zomer zijn geheimen prijs: “Dit is de reden waarom ze het vierde balkon ‘Het Kiekenkot’ noemen”

De catacomben, de burgemeestersloge en zelfs het grote podium: een volledig nieuw parcours leidt je deze zomer achter de schermen van de 153 jaar oude Stadsschouwburg in Brugge. “Deze zaal is iconisch. Dat willen we aan zoveel mogelijk mensen laten zien", zegt schepen van Cultuur Nico Blontrock. Ook kinderen kunnen zich uitleven.

