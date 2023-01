Buurtbewoners verzetten zich tegen komst van project met 61 wooneenheden op voormalige schoolsite: “We vrezen voor het groen en de verkeersveiligheid”

De site van 13.200 vierkante meter langs de Kanunnik Andriesstraat was vroeger eigendom van scholengroep Impact. Nadat basisschool De Verwondering in 2020 de deuren sloot, besliste de scholengroep om het domein te verkopen. Vastgoedgroep Degroote uit Oostende telde liefst 3,4 miljoen euro neer. “Ik ben zelf van Oostkamp en dit was echt één van de mooiste locaties die momenteel in Ruddervoorde beschikbaar waren”, vertelde bestuurder David Degroote na de aankoop in deze krant.

Imposant

Anderhalf jaar later zijn de plannen van Degroote bekend. Aan de voorkant van de site zullen 12 eengezinswoningen komen. Achteraan, afgeschermd door een bomenrij, worden twee appartementsblokken gerealiseerd van vier bouwlagen of 12,4 meter hoog. In totaal gaat het om 61 wooneenheden. Nog tot en met donderdag loopt een openbaar onderzoek. Het project kan in de buurt alvast op niet veel sympathie rekenen. Buurtbewoners zijn dan ook van plan om de nodige bezwaren in te dienen. “Vooral die appartementsblokken zijn veel te imposant en horen hier niet thuis”, vertelt Luc Van Daele.

Quote Het lokaal verkeer in de Kanunnik An­driesstraat zal enorm toenemen. En dat is dan weer nefast voor de veiligheid van fietsers. Zeker met een andere basis­school in de buurt Buurtbewoner Luc Van Daele

Overstromingsgevoelig

Luc is gehecht aan de buurt. Hij woont er al sinds 2000. Zijn tuin komt uit op de beschermde dreef met bomenrijen, die grenst aan de projectgrond. “Eén van onze bekommernissen is het behoud van deze dreef, die al in 1841 opdook in de Atlas der buurtwegen”, vertelt hij. “We vrezen dat er met de komst van het project veel te veel groen in de omgeving zal verdwijnen. De site grenst bovendien aan overstromingsgevoelig gebied. De Vlaamse overheid stelde zich eerder al de vraag of er hier in Ruddervoorde een dergelijke grote woningsnood is, dat er moet gebouwd worden in zo’n gebied.”

De Ruddervoordenaar verwijst daarmee naar een project van een andere vastgoedgroep, iets dieper in de velden langs de Sijslostraat. Na protest uit de buurt werd in 2017 afgezien van die plannen. “Voorlopig toch”, zegt Luc. “Met eengezinswoningen hebben wij helemaal geen probleem. Die appartementsblokken kunnen voor ons wel niet. Onze privacy wordt door dergelijke hoogbouw ernstig geschonden. We stellen ons bovendien vragen bij de mobiliteit. De site zou ontsluiten op de Kanunnik Andriesstraat. Daar zal het lokaal verkeer dus enorm toenemen. En dat is dan weer nefast voor de veiligheid van fietsers. Zeker met een andere basisschool in de buurt.”

Volledig scherm Aan natuur is er geen gebrek op de voormalige site van De Verwondering. © De Voogt

Water opvangen

Vastgoedgroep Degroote heeft begrip voor de bekommernissen van de buurtbewoners, maar nuanceert ze ook. “Over de mobiliteit kan ik kort zijn”, zegt David Degroote. “Vroeger was er op die site een school, dus in de straat zal er toen ook veel verkeer geweest zijn. Ook over de appartementsblokken moeten de buurtbewoners zich geen zorgen maken. Die worden gebouwd op minstens 22 meter van hun huizen. Van schaduwhinder zal dus geen sprake zijn. We hebben er bovendien voor gezorgd dat aan de kant van hun woningen slaapkamers zitten mét kleinere ramen. Dit alles om de privacy te garanderen.”

De projectontwikkelaar benadrukt dat ze net meer gaan ontharden. “Op dit moment is er op de site 20 procent meer verharding dan in de plannen van onze project is voorzien. We zullen zorgen voor een goede waterinfiltratie in de bodem en gaan ook een wadi aanleggen. Die vangt in de natte seizoenen water op, dat vervolgens in droge periodes kan gebruikt worden voor de bewatering van de tuinen. Tot slot zullen we de werken uitvoeren met groot respect voor de aanwezige bomen. Ik woon zelf in bosrijk gebied en bomen zijn voor mij dan ook zeer waardevol.” Als alle vergunningen rondkomen, hoopt vastgoedgroep Degroote in september te kunnen starten met de bouw van het project.

Volledig scherm Het gerealiseerd project Sea Gardens in Wenduine, dat als indicatief voorbeeld kan dienen voor het nieuw project in Ruddervoorde. © Vastgoed Degroote

