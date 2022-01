Buurt doet wanhopige oproep voor vermiste... gans Charles: “Mijn zoontje begon te huilen toen hij het nieuws vernam”

Oostkamp/Sint-Michiels“Normaal staat Charles ons altijd op te wachten, maar nu is het hier enorm stil.” De buurtbewoners van de visvijver langs de Sint-Michielsestraat, op de grens van Sint-Michiels en Oostkamp, hebben een opvallend opsporingsbericht verspreid. De tamme gans die al 25 jaar in hun buurt leeft, blijkt plots verdwenen. “Iemand moet hem meegenomen hebben, maar wie?”, zegt Riwke Dupont.

Charles de gans leeft al liefst 25 jaar op en rond de visvijver op de grens van Oostkamp en Sint-Michiels. “Hij werd destijds hier geplaatst door de vorige opzichter van de vijver, samen met vier andere ganzen”, vertelt buurtbewoonster Riwke Dupont. “Zijn vier soortgenoten zijn intussen overleden, maar Charles is nog altijd ‘alive and kicking’.”

Vogelgriep

De tamme gans entertaint normaal de hele straat, maar blijkt nu sinds een viertal weken vermist te zijn. “We hadden Charles al even niet meer gezien”, zegt Riwke. “Aanvankelijk koesterden we geen argwaan. Vorig jaar hadden de vissers hem immers binnen gezet vanwege de vogelgriep. We dachten dat ze dat dit jaar opnieuw hadden gedaan. Ik heb de visputverantwoordelijke echter intussen ontmoet en die vertelde dat ze al drie weken naarstig op zoek waren naar Charles.”

Quote De gans is gekort­wiekt, dus hij kan niet vliegen. En hij is zo tam dat je hem gewoon kan opnemen Riwke Dupont

Ook vorig jaar verdween de gans al eens twee weken. “Hij zat toen op de Sint-Pietersplas, maar dat blijkt nu niet het geval te zijn. De vissers controleerden al verscheidene andere vijvers in de buurt, maar zonder resultaat. Charles was vorig jaar meegenomen en ook nu moet dat gebeurd zijn. De gans is gekortwiekt, dus hij kan niet vliegen. En hij is zo tam dat je hem gewoon kan opnemen.”

Opsporingsbericht

De opvallende vermissing veroorzaakt veel verdriet in de Sint-Michielsestraat. “Ik ben hier een zevental jaar geleden komen wonen en maakte meteen kennis met Charles”, zegt Riwke. “Onze oprit en die van de buren komen uit op het weggetje dat uitgeeft op de visvijver. Charles kreeg eten van ons en stond ons telkens op te wachten als we naar het werk vertrokken. Ook als we ‘s avonds terug thuiskwamen, was hij steeds paraat. Dat hij er nu niet meer staat, doet erg vreemd aan. Mijn zoontje van zes heeft autisme en is met Charles opgegroeid. Hij heeft vandaag al zitten huilen toen hij het nieuws vernam.”

Riwke verspreidde intussen een opsporingsbericht op sociale media in de hoop dat iemand Charles opmerkte. “We hopen echt dat we onze gans op die manier terugvinden. Zonder hem is het hier enorm stil in de buurt. Wie doet nu zoiets? We hebben echt geen idee wie het op Charles gemunt kan hebben.” Wie informatie heeft over de gans of weet waar de vogel is, kan contact opnemen met Riwke door een mailtje te sturen naar riwke.dupont@gmail.com.

LEES OOK: