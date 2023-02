Brandweer rukt uit voor rookontwikkeling in cabine van vrachtwagen

Lendelede/Oostende/Brugge Vermeend Nederlands kopstuk ontkent betrokken­heid bij drugslabo in Lendelede: "Zijn core business waren cannabis­plan­ta­ges”

De Nederlander Ernst N. (36) ontkent dat hij betrokken was bij het drugslabo in Lendelede, dat door het NICC “het grootste ooit in België opgerold” werd genoemd. Zijn advocaat Sven Mary haalde daarvoor gekraakte Sky-gesprekken boven. “Gaan we doen alsof we die niet gezien hebben en die man zomaar 11 jaar geven?”