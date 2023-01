Brandweer rukt uit voor rookontwikkeling aan mazoutketel

Oostkamp Kinderdag­ver­blij­ven De Zeven Dwergjes en Sneeuwwit­je blijven voorlopig tóch open: "We proberen problemen zo snel mogelijk op te lossen”

De kinderdagverblijven De Zeven Dwergjes en Sneeuwwitje in Moerbrugge blijven voorlopig dan toch open. Uitbaatster Anja Lust diende een bezwaarschrift in tegen de opgelegde sluiting van het Agentschap Opgroeien. “De sluiting had te maken met administratieve zaken. We zetten alles op alles om die nu in orde te brengen”, zegt Anja Lust.

11:32