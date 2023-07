Brand in garage snel onder controle

Kinderboer­de­rij de Zeven Torentjes en Natuurcen­trum Beisbroek organise­ren Bijenfiets­tocht

In Brugge wordt een Bijenfietstocht georganiseerd. Inwoners of bezoekers kunnen een leuke fietstocht maken en vullen ondertussen vragen over bijen in. Op het einde van de tocht is er een prijs voorzien voor wie deelneemt. “Deze fietstocht stelt bezoekers en inwoners in staat een leuke fietstocht te maken doorheen onze prachtige stad én leert hen bij over het belang van de bijen”, zegt schepen van Openbaar Domein Mercedes Van Volcem (Open VLD).