Botsing tussen twee wagens zorgt voor grote hinder op E403

De meest klimaat­vrien­de­lij­ke koeien zitten bij boer Niels (35) in Oostkamp: “We hebben misschien meer geduld én laten de dieren langer leven”

De Belgische melkveebedrijven zijn de meest klimaatvriendelijke van de hele wereld. Dat blijkt uit recent onderzoek van het Instituut voor Landbouw-, Visserij- en Voedingsonderzoek. Terwijl ze in Brazilië nog het meeste CO2 uitstoten, doen ze dat hier een pak minder. De boerderij van Niels en Erik Keereman in Oostkamp is een schoolvoorbeeld. “Investeren in apparatuur levert resultaten op, maar daar wringt ook het schoentje”, zeggen ze.