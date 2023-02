Bomen worden gekapt voor aanleg van nieuwe fietspaden: weg tussen Oostkamp en Loppem volledig onderbroken

Brugge/Wetteren Stoïcijns ballenmeis­je (16) even beroemd na beslissend doelpunt van Cercle: “Ze hadden me gevraagd om niet te juichen ..."

Wat als je als 16-jarig ballenmeisje plots een vierende groep voetbalspelers voor je neus ziet staan? En op hetzelfde moment duizenden dolle supporters in je nek voelt juichen? Dan blijf je stoïcijns kalm, althans in het geval van Zenna. Het meisje kreeg plots de televisiecamera’s op zich na het beslissende doelpunt in de wedstrijd tussen Cercle Brugge en Gent. Voor Zenna niet eenvoudig om mee om te gaan. “Mijn reactie is simpel te verklaren", zegt ze zelf.

