Boekbindster Sylvia (53) is erkend ambachtsvrouw: "Soms moet ik een katern een week onder de pers laten liggen... Geduld heb je dus wel nodig”

OostkampAls het weer het toelaat, staat ze elke week op de Vismarkt in Brugge om haar boeken te verkopen. Haar creaties maakt ze echter in haar atelier ‘t Papiertje in Oostkamp. Sylvia Maenhoudt (53) is gebeten door de microbe van het handboekbinden. Ze is zelfs erkend als ambachtsvrouw. “Hoewel je het misschien niet zou verwachten, houden veel mensen nog van papieren boeken”, vertelt ze.

De mensen die met hun handen nog een aloud ambacht uitoefenen, liggen niet meer dik bezaaid. Toch vind je hier en daar nog gepassioneerde ambachtsmannen of -vrouwen, zoals ze genoemd worden. Sylvia Maenhoudt (53) uit Moerbrugge, bij Oostkamp, is één van hen. In haar atelier in de Bareelstraat doet ze al 20 jaar aan handboekbinden. “Ik werkte in de bibliotheek in Oostkamp, toen ik een cursus handboekbinden zag verschijnen bij Syntra”, vertelt Sylvia. “Ik had vroeger al Grafische Technieken gestudeerd, dus dat was wel een goede basis. Ik besloot de cursus te volgen en leerde terloops ook dozen en juwelen creëren.”

Jaren 1970

Sylvia had de smaak te pakken en is tegenwoordig handboekbindster in bijberoep. “Ik maak vooral lege boeken, maar ontvang soms ook specifieke opdrachten om in te binden. Alles doe ik met de hand: van het naaien tot de gouddruk op de kaft. Voor dat laatste gebruik ik een foliepersje uit de jaren 1970. Handboekbinden vergt veel geduld en tijd. Katernen moeten, afhankelijk van de dikte van het papier, immers soms tot een week onder de pers liggen.” De Oostkampse werkt dan ook met beperkte oplages. “Ik probeer zoveel mogelijk verschillende creaties te maken”, zegt ze. “Ik maak maximum 20 stuks van iets. Anders wordt het snel saai.”

Quote Als erkend ambachts­vrouw mag ik een logo met de Belgische vlag aanbrengen op mijn drukwerken en communica­ties. Dat is toch een hele eer. Sylvia Maenhoudt

Miniboekjes

Haar boeken verkoopt Sylvia wekelijks op de Vismarkt in Brugge. Als het weer het toelaat, tenminste. “Het mag immers niet te vochtig zijn”, vertelt de boekbindster. “Anders gaan mijn boeken kapot. Wie mijn klanten zijn? Dat varieert enorm. Veel mensen houden nog van papieren boeken. Meer dan je zou verwachten. Ze gebruiken mijn creaties om aan kalligrafie te doen, aquarels in aan te brengen of teksten in te schrijven. Ik maak ook miniboekjes om aan kettingen of juwelen te hangen. Dat zijn ideale geschenkjes.”

Afhankelijk van het doel van het boek, gebruikt Sylvia een ander soort papier. “Op sommige papiersoorten durft inkt, bijvoorbeeld, uit te lopen. En dat moet absoluut voorkomen worden. Ik koop voornamelijk overschotten papier op bij drukkerijen. Enerzijds om mijn prijs wat te drukken, want handwerk is niet goedkoop. Maar anderzijds ook om verspilling tegen te gaan. Na verloop van tijd worden die overschotten door de drukkers immers weggegooid. En dat vind ik niet kunnen in de huidige tijden.”

Respect

Sylvia is boekbindster in bijberoep. Twee dagen per week werkt ze nog op het onthaal van een bedrijf. Zes jaar geleden werd de Oostkampse voor het eerst erkend als ambachtsvrouw. Recent werd die erkenning opnieuw voor zes jaar vernieuwd. “Die erkenning betekent heel veel voor mij. Ze gaat uit van de FOD Economie en moet goedgekeurd worden door de rechtbank in Brussel. Het betekent toch dat de overheid respect heeft voor ons en ons vak. Er zijn nog wel wat handboekbinders actief, maar vaak zijn die niet zo bekend. Ik hoop wat ruchtbaarheid te geven aan onze stiel. Als erkend ambachtsvrouw mag ik een logo met de Belgische vlag aanbrengen op mijn drukwerken en communicaties. Dat is toch een hele eer.”

