Boek een kamer in ‘Hotel California’ en probeer zo snel mogelijk te ontsnappen: “Op deze unieke locatie willen we het verschil maken met andere escape rooms”

Oostkamp/PittemEen hotel is meestal een oord van genot en ontspanning, maar uit ‘Hotel California’ in Oostkamp moeten gasten zo snel mogelijk weten te ontsnappen. De nieuwe escape room van Steven Swaenepoel (44) opende recent de deuren in een statige witte villa langs de Kapellestraat. “De Amerikaanse stijl van het pand trokken we ook door in ons thema”, vertelt de man uit Gits, die niet aan zijn proefstuk toe is.

Escape rooms schieten de laatste jaren her en der als paddenstoelen uit de grond. Ook Steven Swaenpoel (44) uit Gits sprong met enkele kameraden op de kar. “Het idee is eigenlijk tussen pot en pint gegroeid”, vertelt hij. “We hadden samen al enkele escape rooms gedaan en vonden het wel een uitdaging om ook zelf een locatie op te starten. ‘Black Jack’ in Pittem opende vorig jaar de deuren in een voormalig huisje van plezier. We combineerden de escape room met een zomerbar. Dat bleek een enorm succes.”

Verdwenen journalist

De honger van Steven was echter nog niet gestild. Recent opende hij nog een tweede escape room in een prachtige villa langs de Kapellestraat in Oostkamp. “Het is inderdaad een bijzonder huis, dat wat Amerikaans afdoet”, zegt hij trots. “Het pand is eigendom van mijn schoonvader. Hij runde jarenlang een bedrijf naast de woning. Toen de firma werd stopgezet, werd het huis nog even verhuurd. Daarna kwam het echter leeg te staan.”

OOSTKAMP - Nieuwe escape room 'Hotel California' geopend in Kapellestraat.

De witte woning werd omgedoopt tot ‘Hotel California’. “De stijl van het huis wilden we ook doortrekken in ons thema”, duidt Steven. “Hotel California verwijst uiteraard naar het legendarische nummer van The Eagles. Het liedje is best wel wat duister en dat komt ook terug in onze escape room. Een journalist checkt in in het hotel om op enkele mysterieuze verdwijningen te onderzoeken. Hij verdwijnt echter zelf van de radar. De spelers kruipen in de huid van enkele speurders en hebben maar één doel: het mysterie van ‘Hotel California’ ontrafelen en de verdwenen journalist terugvinden.”

Leerkracht

‘Hotel California’ is bedoeld voor groepen van twee tot vijf spelers. Een sessie reserveren doe je makkelijk via de website van 2-escape: het bedrijfje van Steven en z’n vrienden. “Ik ben zelf nog leerkracht Nederlands en geschiedenis aan het Klein Seminarie in Roeselare en heb daarnaast nog tal van andere projectjes”, vertelt de veertiger. “Ik verveel me dus absoluut niet (lacht). Voor de uitbating van de escape room werken we samen met een flexijobber. Dat verlicht het werk wel wat. Voor de zomervakantie zijn we ook nog op zoek naar jobstudenten. Geïnteresseerde kandidaten kunnen met ons contact opnemen via de gegevens die op de website zijn terug te vinden.”

De nieuwe escape room is gevestigd in een statige, witte villa.

