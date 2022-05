Bliksem vernielt boom langs kanaal: stukken tot 30 meter ver weggeblazen

Brugge IN BEELD. 71 Brugse zwanen genieten na vijf maanden ophok­plicht van de vrijheid: “Je ziét gewoon dat ze gelukkig zijn”

Aan het Begijnhof in Brugge zijn de vaste bewoners er terug. Na vijf maanden ophokplicht, door enkele gevallen van vogelgriep in ons land, mogen pluimvee en vogels opnieuw vrij in de natuur. Het sein om ook de fiere witte zwanen weer in het straatbeeld te zien. “Net op tijd om nesten te maken en te broeden", hoopt verzorgster Heidi Demeyer.

14:25