Blauwalgen vastgesteld op Rivierbeek

Ruddervoorde Verhoogde PFAS-waar­den vastge­steld rond Rudder­voord­se brandweer­ka­zer­ne: "Beperk het gebruik van grondwater”

Rond de brandweerkazerne in de Hofstraat in Ruddervoorde zijn verhoogde PFAS-waarden vastgesteld. Buurtbewoners in een straal van 500 meter wordt aangeraden het gebruik van putwater te beperken. “Verder onderzoek moet duidelijk maken of er ook effectief een risico is voor mens en milieu”, vertelt burgemeester Jan de Keyser (CD&V).

1 augustus