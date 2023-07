Bibliotheek zoekt 'digihelpers' om vragen over multimedia te beantwoorden

Bekende Brugse familie ziet uitbating van segways met tien jaar verlengd: “Zelfs cruisetoe­ris­ten boeken bij ons een tochtje”

De uitbating van de segways in Brugge, sinds 2017 gerund door de bekende Brugse paardenfamilie Wentein, blijft nog minstens tien jaar in dezelfde bekwame handen. Het stadsbestuur van Brugge bekrachtigde de overeenkomst. Starten gebeurt voortaan vanaf het Historium. “Eigenlijk is het een ideale manier om de stad te ontdekken", zegt Mathias Wentein.