Bewoonster van sociale woning ontkent schuldig verzuim bij verdacht overlijden: "Ze had niet door dat die man dood was”

Ruddervoorde/BruggeDe 45-jarige vrouw uit Ruddervoorde die zondag werd opgepakt na een verdacht overlijden in haar sociale woning blijft een maand langer in de cel voor onopzettelijke doding en schuldig verzuim. Dat heeft de Brugse raadkamer beslist. K.S. beweert dat ze niet doorhad dat Bruggeling B.W. (38) overleden was.

Een MUG en ambulance rukten zondag rond 13.15 uur uit naar de woning van K.S. (45) langs de Torhoutsestraat, die eigendom is van de kerkfabriek. In het huis troffen de hulpdiensten een 38-jarige Bruggeling aan. Voor B.W. kon geen hulp meer baten. De politie Het Houtsche verzegelde de woning meteen op bevel van het Brugse parket. Een wetsdokter en toxicoloog werden aangesteld om de precieze doodsoorzaak van de Bruggeling te onderzoeken. Alles wees immers in de richting van een fatale overdosis.

De bewoonster van het pand werd zondag nog in de boeien geslagen. De onderzoeksrechter besliste haar dinsdag aan te houden voor onopzettelijke doding en schuldig verzuim. Volgens haar verklaring werd K.S. rond 10.30 uur wakker. Hoewel ze geen relatie hadden, lag B.W. naast haar in bed. De man zou ‘s nachts heroïne hebben gebruikt, mogelijk in combinatie met andere drugs, terwijl K.S. naar eigen zeggen speed had genomen.

De vrouw ontkent echter de feiten van schuldig verzuim en onopzettelijke doding. Ze had bij het wakker worden naar eigen zeggen niet door dat B.W. dood was. “Toen ze dat enige tijd later wel besefte, heeft ze meteen de hulpdiensten gebeld”, zegt haar advocaat Maxime Van Winkel. Opvallend genoeg stond zijn cliënte op het moment van het overlijden onder voorwaarden. In december 2021 kreeg ze immers een voorwaardelijke celstraf van 15 maanden voor drugsfeiten. De verdediging vroeg vrijdagmorgen aan de raadkamer om een vrijlating, maar daar ging de voorzitter niet op in. De aanhouding van K.S. werd met een maand verlengd. Haar advocaat tekent geen beroep aan.