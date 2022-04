Bestuurster (77) vergist zich van pedaal en ramt boom naast de weg

Het slachtoffer reed omstreeks 11.15 uur met haar Toyota richting het centrum van Oostkamp. Ter hoogte van de rotonde met de Siemenslaan moest ze in de remmen voor een rij wachtende voertuigen, maar in plaats van haar rempedaal in te drukken gaf de vrouw gas. Om een aanrijding met de auto’s voor haar te vermijden, draaide ze haar stuur over naar rechts. Ze reed met haar wagen over het fietspad en kwam uiteindelijk tot stilstand tegen een boom. Die kwam door de klap op de rijbaan terecht. De bestuurster raakte zelf lichtgewond. Ze werd voor verzorging overgebracht naar het ziekenhuis.