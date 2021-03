Bestuurster (30) richt ware ravage aan in Ruddervoorde: inkomportaal en voortuin van woning sneuvelen bij zware crash

Oostende/Brugge/Antwerpen/Oudenburg/Knokke Dievenben­de houdt half jaar lang ware plunder­tocht in nieuwbouw­wo­nin­gen: “Voor ruim 300.000 euro aan boilers en ander materiaal gestolen”

22 maart Meer dan 150 boilers en ander duur materiaal, verspreid over elf werven, gestolen in amper zes maanden. Een Roemeense dievenbende maakte twee jaar geleden de streek rond Brugge en Oostende onveilig met zware inbraken in nieuwbouwwoningen. Door grondig speurwerk van de politie konden acht leden worden opgepakt. “Zij maakten voor in totaal 305.000 euro schade”, stelde de procureur, die maandag celstraffen tot 5 jaar vorderde.