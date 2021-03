Bestuurster (30) richt ravage aan in Ruddervoorde: hal en voortuin van woning sneuvelen bij zware crash

Brugge Archeolo­gen leggen 13 skeletten bloot in Brug­ge-cen­trum: “Maak hier alsje­blieft geen uitstap van in coronatij­den”

26 maart Bij werken in de Mariastraat in Brugge zijn de jongste dagen al dertien skeletten blootgelegd. Archeologen denken er nog meer te vinden op deze plaats rond de Onze-Lieve-Vrouwekerk. “Maar we vragen voorbijgangers om niet te lang te blijven staan, want het is in deze periode zeker niet aan te raden om rondleidingen te geven", zegt archeoloog Liesbeth Massagé.