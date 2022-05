BELOOFD IS BELOOFD. Hoe zit het met de Oostkampse dorpskernen, maar vooral: wat met de toekomst van het zwembad?

OostkampDe bestuursperiode van uw gemeentebestuur is ruim halfweg. Tijd voor een evaluatie. Komt er iets in huis van de prioriteiten die in 2018 werden gesteld? We selecteerden vijf beloftes van het schepencollege, zochten uit wat er gerealiseerd is en wat er nog op de plank ligt. Vandaag: Oostkamp, een gemeente in volle groei die tegen 2030 een flinke metamorfose wil ondergaan hebben. En daarbij horen torenhoge ambities. Maar hoe ver staat het gemeentebestuur daarmee?