Baby van 6 maanden lichtgewond bij botsing tussen auto en tractor

Oostkamp/Pittem/Gits Boek een kamer in ‘Hotel California’ en probeer zo snel mogelijk te ontsnappen: “Op deze unieke locatie willen we het verschil maken met andere escape rooms”

Een hotel is meestal een oord van genot en ontspanning, maar uit ‘Hotel California’ in Oostkamp moeten gasten zo snel mogelijk weten te ontsnappen. De nieuwe escape room van Steven Swaenepoel (44) opende recent de deuren in een statige witte villa langs de Kapellestraat. “De Amerikaanse stijl van het pand trokken we ook door in ons thema”, vertelt de man uit Gits, die niet aan zijn proefstuk toe is.

14 juni