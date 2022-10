Azaleastraat onderbroken ter voorbereiding van fietspadenproject in Loppemsestraat

Brugge Nederland­se winkel in feestarti­ke­len SoLow opent de deuren in Zuidzand­straat: “Dat jullie Abraham en Sarah niet echt kennen? Daar brengen we wel verande­ring in”

In de Zuidzandstraat opent donderdag de Nederlandse keten SoLow wellicht de meest kleurrijke winkel van Brugge. SoLow is een zaak in feestartikelen, maar ook hobbygereedschap, interieurspullen en knutselgerief. Ze zijn aan een opmars in ons land bezig. “De typische Nederlandse vlaggetjes hebben we dit keer wel thuis gelaten”, zegt Tony Van Duijvenbode van SoLow.

12 oktober