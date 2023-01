Auto rijdt over omgewaaide boom in Oostkamp en raakt beschadigd

Een automobilist die in de richting van de Siemenslaan reed, merkte de omgevallen boom te laat op en reed over de kruin van de boom. Daarbij werd zijn wagen beschadigd. De brandweer kwam ter plaatse om de omgewaaide boom in stukken te zagen en de rijbaan vrij te maken. De wagen moest getakeld worden. Door het voorval was er beurtelings verkeer in de straat. Niemand raakte gewond.