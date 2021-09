Amper vijftien jaar en slachtoffer van ontspoorde drugsdeal: Milan M. haalde ooit de krant als held, maar belandde al snel op het verkeerde spoor

“Jordy wist tot op verhoor niet dat er iemand dood was”: advocaat van dader fatale steekpar­tij op 15-jarige reageert bij VTM NIEUWS

13:34 “Ze gaan mij toch niet nog eens een nacht vasthouden? Het is toch niet erg, hé?” De advocaat van Jordy D. (19), verdachte van de dodelijke steekpartij in Oostkamp, zegt dat zijn cliënt tot op het verhoor niet wist dat hij iemand had gedood. “En hij stortte volledig in toen dat duidelijk werd”, zegt advocaat Patrick Bernard Martens bij VTM NIEUWS.