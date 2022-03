Amerikaanse rapper Coolio prijkt ook na corona-afgelasting op affiche van ParkPop

OostkampTwee jaar geleden werd hij aangekondigd als headliner, maar toen gooide corona twee zomers lang roet in het eten. In augustus staat de Amerikaanse rapper Coolio toch weer op de affiche van ParkPop in Oostkamp. De organisatie van het gratis festival houdt vast aan de aloude formule en wist nog tal van andere mooie namen te strikken.

ParkPop gaat ook dit jaar opnieuw door in het Beukenpark, ondanks de geruchten over een mogelijke verhuis die al langer bestaan. “Deze unieke locatie heeft zeer veel troeven en momenteel zijn wij dan ook geen vragende partij om te verhuizen”, zegt woordvoerder Stijn Degrande. “We voorzien wel opnieuw enkele kleine aanpassingen om ervoor te zorgen dat het voor de bezoekers comfortabel blijft. De volgende jaren zullen we de situatie opnieuw evalueren.”

Coolio

Het gratis festival wijzigt ook niets aan haar succesvolle formule. Op vrijdagavond 19 augustus staat opnieuw de immens populaire ParkPopKwis op het programma. Een dag later volgt een festivaldag voor rockliefhebbers, terwijl de affiche op zondag 21 augustus zich meer richt op het bredere publiek. “Onze aangekondigde line-up voor de geannuleerde editie van 2020 blijft voor een groot stuk behouden”, stelt Degrande. “De zaterdag wordt dit jaar afgetrapt door The Offspin: een Britse tributeband van The Offspring. Funeral Dress & Black Leather Jacket passeren later op de dag. Onze headliner op zaterdag blijft Zornik. Franky De Smet-Van Damme van Channel Zero sluit als DJ Turbeau de eerste festivaldag af.”

Op zondag wordt de plaats van Ertebrekers in genomen door School is Cool. Verder staan Boembox, Gio Kemper, Cookies & Cream en DJ Sven Ornelis op de affiche. Headliner op de laatste festivaldag wordt echter ongetwijfeld de Amerikaanse rapper Coolio. In 1995 stond hij wereldwijd op nummer 1 met “Gangsta’s Paradise”. Ook zijn platen “1, 2, 3, 4" en “C U When U Get There” zijn wellicht bij velen gekend.