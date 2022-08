Algemeen rookverbod afgekondigd op ParkPop: "En als het festivalterrein te vol geraakt, sluiten we het tijdelijk af”

ParkPop vindt traditioneel plaats in het Beukenpark. Aangezien recent code rood afgekondigd werd voor brandgevaar in alle bossen en grote natuurdomeinen, besliste de Oostkampse burgemeester Jan de Keyser (CD&V) om ook tijdens het festival een algemeen rookverbod in te stellen. “Dat is voor de rokers niet leuk, daar zijn we ons van bewust”, zegt Kevin Claeys van het ParkPopcomité. “De veiligheid van het publiek komt echter op de eerste plaats. Het blijft erg droog en we zitten in een parkomgeving. Dan is deze beslissing logisch.”