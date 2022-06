"Al minstens zeven Michelinsterren komen koken": gastronomisch dineren bij een kasteel en nadien overnachten in zomerse pop-up van Steven (39) en Tursen (44)

Knokke/Blankenberge/Brugge Jonge illegaal riskeert 13 maanden cel voor reeks diefstal­len

Een amper 18-jarige jongeman hangt in de Brugse rechtbank 13 maanden cel boven het hoofd voor een inbraak in een geparkeerde wagen, vijf diefstallen en één poging. “Hij is opgegroeid in armoede en is op zoek naar een betere toekomst”, pleitte zijn advocaat.

