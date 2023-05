Advocaat nummer drie voor landbouwer die dochtertjes verstikte: deze bekende assisenpleiter moet hem in toom houden

Ernstige olieveront­rei­ni­ging in Brugse wateren: “Hopelijk is dit niet nefast voor onze zomerse zwemzone”

Er is donderdagavond ernstige olieverontreiniging vastgesteld tussen de Gentpoort en de Dampoort in Brugge. Door de gedraaide windrichting is het water in de Brugse reien bedreigd. De Vlaamse Milieumaatschappij kwam al ter plaatse.