7,3 miljoen keer beroerd: deze verhalen raakten de Oostkampenaar het meest in 2022

BRUGGE/MENEN Bakkerij Ons Brood trekt naar Menen: “Na 6 mooie jaren hier in Brugge grijp ik nu een mooie kans”

Een droom gaat in vervulling voor bakker Emmanuel Vanhaecke (34) en zijn vriendin want ze hebben een handelspand gekocht in de Bruggestraat in Menen waar ze over enkele maanden hun bakkerij zullen openen. In mei 2016 streek Emmanuel neer in de Smedenstraat in Brugge waar hij nu nog steeds Ons Brood openhoudt. “Hier moesten we de winkel en het bijhorende atelier huren en we keken ernaar uit om eigenaar te worden van onze bakkerij dus gaan we nu voor een nieuwe start.”

22 december