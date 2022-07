11-jarige fietser aangereden door wagen

Brugge Cactusfes­ti­val kent meteen spetteren­de start: “Ja, het wordt laat vanavond. Dat mag ook wel na 3 jaar”

Het 39ste Cactusfestival is vrijdagnamiddag van start gegaan mét volledig uitverkochte weekendtickets. Ook de dagtickets gaan als een speer de deur uit, voor zaterdag is alles bijna uitverkocht. “Het weer is ons geweldig gunstig gezind.”

8 juli