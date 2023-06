Werk messenmaker Antoine Van Loocke krijgt vaste plek in bibliotheek Oosterzele

Messenmaker Antoine Van Loocke uit Oosterzelee is een echte ambachtsman, designer en autodidact. Zijn messen zijn echte kunstwerkjes maar worden ook gretig gebruikt in tal van sterrenrestaurants in binnen en buitenland. Een deel van zijn collectie krijgt nu een vaste stek in de bibliotheek van Scheldewindeke.