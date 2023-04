WEER. Vanochtend overwegend bewolkt weer in Oosterzele

Paul Lauwers uit Open Vld fractie geweerd: “De veroordeel­de huisjesmel­ker Walter Govaert grijpt ‘macht’ binnen Open Vld”

Onafhankelijk raadslid Walter Govaert zetelde in de gemeenteraad dinsdagavond opnieuw als fractievoorzitter voor Open Vld. Nochtans is de politicus nationaal uit de liberale partij gezet. “De in eerste aanleg veroordeelde huisjesmelker Walter Govaert en zijn handlangers halen opnieuw een staaltje oude politiek boven om hun eigen belangen veilig te stellen”, zucht gemeenteraadslid Paul Lauwers die nu ook uit de commissies wordt gezet door de medestanders van Govaert.