WEER. Vanochtend overwegend bewolkt weer in Oosterzele

RESTOTIP. De Acht Zaligheden: een vaste waarde in het centrum van Gent, waar je zelfs kan blijven slapen

Elke week openen er wel een paar nieuwe zaken in het Gentse, maar er zijn ook vaste waarden die de tand des tijds moeiteloos doorstaan. De Acht Zaligheden in Oudburg is er daar één van. Stap er gelijk wanneer binnen, en je weet dat je kwaliteit op je bord krijgt.